Milonga, amistad y transformación: “El Patio de Ivette” llega a San Antonio de Arredondo

Este sábado 11 de abril, a las 19:00, Udúartes Producciones presenta “El Patio de Ivette” en el Centro de Jubilados Edad Dorada. Función a la gorra (sugerida $10.000), destinada a jóvenes (+13) y adultos.

Hay obras que te invitan a sentarte y mirar. Y hay otras que te abren una puerta: a un mundo, a un recuerdo, a una idea que se queda dando vueltas. “El Patio de Ivette” se presenta este sábado 11 de abril en San Antonio de Arredondo como parte del ciclo Teatro Serrano, con una propuesta íntima y potente, de esas que se apoyan en lo humano para contar algo más grande.

La función será a las 19:00 en el Centro de Jubilados “Edad Dorada” (Av. Héroes de Malvinas 862), con entrada a la gorra (sugerida $10.000). La obra está pensada para jóvenes (+13) y adultos, y tiene una duración aproximada de 40 minutos.

Tres mujeres, un proyecto y una milonga como herramienta

La historia gira en torno a Ivette, Isolina y Eloísa, tres artistas a las que la vida cruza y reúne. Con el tiempo, construyen lazos de amistad fuertes y sostenidos, y desde esa complicidad impulsan un proyecto que abre la posibilidad de un cambio real en sus vidas. En ese camino, la “Milonga El Patio de Ivette” aparece como algo más que un espacio: una herramienta transformadora.

Equipo artístico

La obra es interpretada por Mónica Avaca, Victoria Garay y Eugenia Martín, con dirección de Mónica Sartori y dramaturgia de Mónica Sartori junto a Mónica Avaca. La música original también es de Mónica Avaca.

El espectáculo incluye relatos en off de Susana Palomas, Auki Fiorillo, Yanina Arias, Mayra de Paco, Jimena Fernández y Sara Ham. El vestuario está a cargo de Alejandra Estrella y Doris Sánchez, y el diseño de luces es de Mónica Sartori.

La producción general corresponde a Udúartes Producciones, integrante de la Red Escénica Punilla, y la obra cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro Argentino. Además, el elenco agradeció especialmente a la Municipalidad de San Antonio por la convocatoria.