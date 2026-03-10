martes, marzo 10, 2026
Pronóstico en Villa Carlos Paz: se complica el martes por la tarde y el miércoles mejora a la mañana

El SMN anticipa un cambio de escenario en Punilla. Para este martes 10, la probabilidad de precipitaciones sube a 40–70% durante la tarde, con máxima de 23°. El miércoles 11 seguirá variable, con chances 10–40% en varios tramos y máxima de 25°, aunque con una ventana de mejora en la mañana (0%).

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra dos jornadas con tiempo cambiante, con la mayor inestabilidad concentrada en el martes por la tarde.

Martes 10

  • Mañana: probabilidad 10–40%, con temperatura cercana a 15° y viento 13–22 km/h.
  • Tarde: se afirma la inestabilidad, con probabilidad 40–70% y máxima de 23°, con viento 13–22 km/h.
  • Noche: baja a 10–40%, con temperatura alrededor de 19° y viento 13–22 km/h.

Miércoles 11

  • Mañana: probabilidad 10–40% en el arranque, con temperatura cerca de 14° y viento 7–12 km/h.
  • Media mañana: mejora, con 0% de precipitaciones y temperatura alrededor de 19°, con viento 13–22 km/h.
  • Tarde: vuelve la chance 10–40%, con máxima de 25° y viento 13–22 km/h.
  • Noche: se mantiene 10–40%, con temperatura cercana a 20° y viento muy leve (0–2 km/h).

Para tener en cuenta: el tramo más sensible aparece en la tarde del martes 10, cuando el SMN marca la probabilidad más alta (40–70%). El miércoles 11 ofrece una mejora parcial hacia la media mañana, pero conviene seguir la evolución hacia la tarde.

