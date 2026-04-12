Piden colaboración para dar con el paradero de un joven visto por última vez el 31 de marzo en Villa Carlos Paz

La Unidad Judicial y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 3 solicitan colaboración para dar con el paradero de un joven de 22 años visto por última vez el 31 de marzo en Villa Carlos Paz.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 3 solicitaron la colaboración de la población para localizar a Pablo Francisco Aquino, de 22 años, visto por última vez el 31/03/2026 en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según la información oficial, Aquino es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,80 metros, es de tez blanca, tiene pelo corto teñido de rubio y ojos marrones. Posee un tatuaje en la mano derecha que reza “CR7” y un piercing de una pequeña argolla en la base de la nariz del lado izquierdo.

Al momento de ausentarse vestía una camiseta roja de manga corta de la Selección de Portugal, con el número 7 en el pecho, una remera negra de manga larga, pantalón de jogging gris tipo Adidas con tres líneas blancas en los costados, y zapatillas negras tipo urbanas.

Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono 03541-428181, o dirigirse a la comisaría más cercana.