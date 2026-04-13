Semana con tiempo variable en Villa Carlos Paz: chances de lluvias al inicio y mejora hacia el jueves

El SMN anticipa una semana con panorama cambiante en Villa Carlos Paz y Punilla. Entre este lunes 13 y el miércoles 15 se mantendrán chances de lluvias y tormentas por tramos, aunque sin porcentajes demasiado altos. Desde el jueves 16 el tiempo tenderá a afirmarse, con jornadas más estables y máximas que se moverán entre 22° y 24°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una primera parte de la semana con cielo variable y chances de precipitaciones, pero sin un escenario demasiado contundente. La mejora más clara aparece recién hacia el tramo final.

Para este lunes 13, se esperan chances de lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de 10–40% en la mañana, la tarde y la noche. La temperatura irá desde unos 15° hasta una máxima de 22°, con viento de 13–22 km/h en buena parte de la jornada.

El martes 14 seguirá en una línea similar. El SMN mantiene una probabilidad de 10–40% en los distintos tramos del día, con una temperatura que partirá de 16° y alcanzará una máxima de 23°. El viento será en general leve, entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.

Para el miércoles 15, el panorama no cambia demasiado: continúan las chances de precipitaciones tanto en la mañana como hacia la tarde/noche, otra vez con probabilidades de 10–40%. La temperatura se moverá entre 15° y una máxima de 24°.

A partir de el jueves 16, en cambio, el pronóstico muestra una mejora más firme. No se esperan lluvias (0%) y la temperatura llegará hasta los 22°, con viento muy suave en el arranque y algo más presente después. El viernes 17 seguirá en esa misma línea, con tiempo estable, una máxima de 24° y apenas una chance mínima (0–10%) hacia la segunda parte del día.

Para tener en cuenta: más que una semana “pasada por agua”, lo que aparece es un arranque con posibilidad de lluvias por momentos y una mejora más marcada desde el jueves. Por ahora, el pronóstico no muestra señales demasiado contundentes de inestabilidad fuerte.