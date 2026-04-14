Tiempo variable en Villa Carlos Paz: sigue el pronóstico de lluvias para martes y miércoles

El SMN anticipa para Villa Carlos Paz y Punilla dos jornadas con posibilidad de lluvias y tormentas por tramos, aunque sin un panorama demasiado contundente. Este martes 14 la temperatura llegará a 23°, mientras que este miércoles 15 se espera una máxima de 22°, con probabilidades de precipitación que en general se moverán entre 10% y 40%.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un escenario de tiempo variable para las próximas horas, con nubosidad, ambiente templado y chances de precipitaciones repartidas en distintos momentos del día.

Para este martes 14, el día arranca con chances de lluvias en la mañana, dentro de un rango de 10–40%, con una temperatura cercana a 18° y viento de 7–12 km/h. En la tarde se mantiene esa misma probabilidad, mientras el termómetro sube hasta una máxima de 23°. Hacia la noche, la posibilidad de precipitaciones sigue presente en el mismo rango, con valores alrededor de 18°.

El miércoles 15 repetirá un panorama parecido. Durante la mañana y la tarde seguirán las chances de lluvias o lloviznas por momentos, otra vez con probabilidades de 10–40%, y con temperaturas que irán desde unos 16° hasta una máxima de 22°. Ya hacia la noche, el pronóstico muestra una baja en esa posibilidad, con apenas 0–10% y registros en torno a 17°.

Para tener en cuenta: por ahora no aparece un escenario de lluvia firme durante toda la jornada, sino más bien posibilidades acotadas y por momentos, con el miércoles cerrando algo más estable que el martes.