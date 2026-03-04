Milei designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona

El Presidente confirmó el recambio con un mensaje en redes y afirmó que el nuevo titular de la cartera “continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”. Mahiques agradeció “por la confianza” y sostuvo que “sin justicia no hay futuro posible”.

El presidente Javier Milei designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona. La confirmación llegó este lunes por la tarde, a través de un mensaje difundido en las redes oficiales del mandatario.

En su publicación, Milei despidió al ministro saliente y oficializó el nombre de su reemplazante: “Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente. VLLC!”.

Poco después, Mahiques también se pronunció en su cuenta de X. Allí le agradeció al Presidente “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

En el mismo mensaje, el flamante ministro planteó los ejes de su agenda: “Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

El recambio abre una etapa de reorganización dentro del Ministerio. Según la información difundida en las últimas horas, Mahiques será secundado por Santiago Viola, un abogado con vínculos estrechos con el círculo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con los Menem, Eduardo y Martín, en un movimiento que también reordena el funcionamiento interno del área.

Con el cambio ya oficializado, el foco inmediato pasa a la transición en la cartera y a la continuidad de la agenda de reformas que el Gobierno viene impulsando en el frente judicial.