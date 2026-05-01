Dos menores fueron atacados por perros en Bialet Massé

Una niña de 12 años y un niño de 11 fueron asistidos tras ser atacados por dos perros en barrio Suncho Huaico. El servicio de emergencias evaluó a los menores y luego fueron llevados al Hospital Domingo Funes por sus familiares junto a personal policial.

Este viernes, alrededor de las 16:00, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) Zona II acudió a calle Juan D. Perón, en barrio Suncho Huaico de Bialet Massé, tras ser alertado por un guardia de seguridad sobre el ataque de dos perros a dos menores.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 32 años, quien relató que escuchó gritar a su hija de 12 años y, al salir a la calle, la encontró en el piso junto a su sobrino de 11 años, mientras ambos eran atacados por dos canes.

En el lugar intervino el servicio de emergencias médicas, que asistió a los menores y realizó la evaluación correspondiente. Según se informó, no requerían traslado por parte del servicio sanitario.

Posteriormente, los progenitores, junto a personal policial, trasladaron a los menores al Hospital Domingo Funes para su atención.