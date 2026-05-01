Villa Carlos Paz recibió al presidente de Rotary International e inauguró el Tótem de la Paz

La ciudad fue escenario de una agenda institucional que incluyó la inauguración del Tótem de la Paz en Plaza San Martín y la plantación del Árbol de la Paz en Parque Estancia La Quinta, con la presencia de Francesco Arezzo, presidente de Rotary International, en una visita inédita para la ciudad.

Villa Carlos Paz vivió una jornada institucional marcada por actividades promovidas por Rotary en torno a los valores de la paz, la convivencia y el compromiso comunitario, en el marco de la visita de Francesco Arezzo, presidente de Rotary International, quien llegó por primera vez a la ciudad.

Las actividades fueron acompañadas por el intendente Esteban Avilés y contaron además con la participación de Cesar Scherer, director de Rotary International en Brasil; Hernán Boz, presidente de Rotary Villa Carlos Paz; y Leonardo Mangoldt, gobernador del Distrito 4851 de Rotary International.

Uno de los momentos centrales fue la inauguración del Tótem de la Paz, emplazado en la Plaza San Martín. Según se informó, este espacio fue concebido como un legado permanente en alusión a la VII Conferencia de Distrito “Unidos por la Paz” y como símbolo del compromiso con la paz, la convivencia y la fraternidad, en línea con los valores impulsados por Rotary.

Más tarde, la agenda continuó en Parque Estancia La Quinta con la plantación del Árbol de la Paz, en una actividad que reunió a la delegación rotaria, organizaciones de la sociedad civil, instituciones intermedias, vecinos y representantes del Centro Italiano.

Desde el municipio señalaron que la plantación del árbol representa la vida, el crecimiento y la esperanza, además del compromiso con las futuras generaciones. También se presentó como una acción vinculada a la promoción de la paz, el cuidado del ambiente y la sostenibilidad.

En ese mismo marco, se destacó además la colocación en Parque Estancia La Quinta de un retoño del olivo histórico del general José de San Martín, proveniente de la provincia de Mendoza, en un gesto cargado de valor simbólico por su vínculo con la historia nacional y con los ideales de unidad y paz.

De la jornada participaron también integrantes de Rotaract, representantes de la familia rotaria e instituciones intermedias de la ciudad.