En el locro por el Día del Trabajador, Juez ratificó el acuerdo con La Libertad Avanza: “Tenemos un compromiso y lo vamos a honrar”

Ante más de 700 dirigentes reunidos en el salón Alto Botánico, el referente del Frente Cívico afirmó que el entendimiento con La Libertad Avanza “se va a honrar” y llamó a fortalecer la construcción opositora junto a sectores del PRO y la UCR para disputar el poder en Córdoba.

Luis Juez aprovechó el locro por el Día del Trabajador para dejar una definición política central de cara al escenario electoral cordobés: el acuerdo con La Libertad Avanza sigue en pie y, según sostuvo, será respetado.

Frente a más de 700 dirigentes de distintos puntos de la provincia que participaron del encuentro en el salón Alto Botánico, el líder del Frente Cívico fue categórico: “Tenemos un acuerdo y un compromiso que vamos a honrar”.

El acto reunió además a los principales referentes cordobeses de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, junto a Laura Rodríguez Machado, del PRO, y Soledad Carrizo, de la UCR, además de legisladores, concejales y tribunos de cuentas del espacio juecista.

En ese marco, Juez planteó que la construcción política que encabeza junto a otros sectores opositores no se limita a una conveniencia electoral. “Tenemos un acuerdo con los dirigentes de LLA que va más allá de una cuestión electoral. Tenemos una misma mirada y hemos actuado con reciprocidad. Hemos brindado respeto, y nos han tratado con respeto”, afirmó.

Un mensaje hacia adentro de la oposición

Uno de los puntos más fuertes de su discurso estuvo dirigido a ordenar las expectativas dentro del propio espacio opositor. Allí dejó en claro que, si finalmente el candidato surge de otro sector aliado, el Frente Cívico acompañará.

“Probablemente estamos compitiendo por lo mismo pero tenemos las reglas claras. Si le toca ser a Gabriel lo vamos a acompañar como corresponde. No tengan ninguna duda. Lo vamos a acompañar con lealtad, con trabajo, esfuerzo, sacrificio y la experiencia que el tiempo nos ha dado”, sostuvo.

A la vez, remarcó que espera la misma actitud en caso de que la situación se invierta, en una señal orientada a consolidar confianza política entre los distintos espacios que integran el frente opositor en construcción.

En la apertura del encuentro, Bornoroni también destacó el vínculo con Juez y dijo: “Nos sentimos cómodos y con la mirada ya nos entendemos”.

Críticas al peronismo y llamado a militar en toda la provincia

Durante su intervención, Juez volvió a cargar contra el oficialismo cordobés y advirtió que el proceso que viene será “salvaje”, al considerar que el peronismo sabe que puede perder el poder.

“Estamos frente a un gobierno que gasta 45.000 millones de pesos en publicidad para agraviar y lastimar porque sabe que puede perder el poder”, afirmó.

También insistió en que el objetivo de su espacio es desplazar al peronismo del gobierno provincial después de casi tres décadas. “Somos parte de un proyecto político que pretende gobernar esta provincia después de 28 años”, señaló ante los dirigentes presentes.

En otro tramo, convocó a fortalecer la presencia territorial del espacio en cada rincón de Córdoba. “Convoco a los dirigentes de toda la provincia para construir lealtades en cada uno de los rincones, de cada seccional y de cada pueblo del interior”, expresó.

A la vez, dejó una advertencia interna sobre el rumbo de las alianzas. “Lo único que puede cambiar mi decisión es que no haya voluntad de ganar la provincia”, afirmó, antes de cerrar con una frase de tono confrontativo hacia el oficialismo provincial: “No vamos a entregar la provincia de nuestros hijos y nietos para que la sigan administrando los mismos corruptos de los últimos 28 años”.

Con ese discurso, Juez buscó mostrar cohesión política, reforzar el entendimiento con La Libertad Avanza y enviar un mensaje de unidad opositora en una etapa que, según su lectura, será decisiva para el futuro político de Córdoba.