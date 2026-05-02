Villa Carlos Paz realizará este sábado la “Búsqueda del Cofre”, una propuesta urbana para recorrer la ciudad en equipo

La actividad se desarrollará este sábado 2 de mayo desde las 11.30, con punto de partida en el sector del Opera Fun, sobre Avenida San Martín esquina Moreno. La inscripción será libre y gratuita.

Villa Carlos Paz será escenario este fin de semana de una nueva propuesta recreativa pensada para vecinos y turistas. Se trata de la “Búsqueda del Cofre”, una experiencia urbana por equipos que combinará juego, ingenio y aventura en distintos puntos de la ciudad.

La actividad se realizará este sábado 2 de mayo desde las 11.30, con inicio en el sector del Opera Fun, ubicado sobre Avenida San Martín esquina Moreno.

Según se informó, la propuesta consistirá en una búsqueda del tesoro en la que los participantes deberán seguir pistas, resolver desafíos y recorrer distintos lugares de la ciudad hasta encontrar el cofre.

La iniciativa es organizada por el emprendimiento local Mr. Coffee con el acompañamiento del municipio, y fue presentada como una alternativa para promover el encuentro, el trabajo en equipo y el disfrute de los espacios urbanos a través de una actividad dinámica.

Las inscripciones podrán realizarse el mismo sábado, entre las 9 y las 11, en el lugar del evento, de manera libre y gratuita.

Desde la organización señalaron que la propuesta está abierta a todo público y se plantea como una opción distinta para compartir en familia o con amigos durante el fin de semana.