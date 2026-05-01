El piloto argentino firmó su mejor clasificación en lo que va del fin de semana y avanzó hasta la SQ3 en el Gran Premio de Miami. La pole para la carrera Sprint quedó en manos de Lando Norris, mientras que Franco Colapinto terminó octavo y fue el mejor de Alpine.

Franco Colapinto tuvo una muy buena actuación en la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Miami y se aseguró un lugar entre los diez mejores de la grilla. El argentino avanzó hasta la SQ3 y cerró la sesión en el octavo puesto, por lo que largará desde esa posición en la carrera corta de este sábado.

La clasificación la dominó Lando Norris, que le dio a McLaren la pole para la Sprint con un tiempo de 1:27.869. Detrás quedaron Kimi Antonelli, con Mercedes, y Oscar Piastri, que completó el top 3. Más atrás se ubicaron Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton.

En ese contexto, lo de Colapinto tuvo valor extra porque no sólo se metió en la definición, sino que además fue el mejor Alpine de la tanda decisiva. Marcó 1:29.320 en la última salida y quedó por delante de Isack Hadjar y de su compañero Pierre Gasly, que terminó décimo.

La sesión del argentino fue de menor a mayor. En la SQ1 llegó a estar comprometido en la zona de eliminación, pero reaccionó a tiempo y saltó al 11° lugar para seguir en competencia. Después logró sostenerse en la SQ2 y selló el pase a la tanda final, donde terminó de redondear una clasificación sólida en un fin de semana que se presenta exigente por el formato Sprint.

El resultado también dejó una señal positiva para Alpine, que metió a sus dos autos en la SQ3 y encontró una competitividad que le permitió pelear más arriba que en otras sesiones. Para Colapinto, además, representa una actuación importante por el peso simbólico de meterse en el top 10 de una clasificación de Fórmula 1 en un circuito de alta exposición como Miami.

La Sprint se correrá este sábado con Norris en la pole y con Colapinto partiendo desde la cuarta fila, en una posición expectante para intentar sumar otro paso firme en el arranque del fin de semana.