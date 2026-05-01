Choque entre un auto y una moto dejó dos lesionados en barrio Miguel Muñoz

Un joven de 23 años y una mujer de 56 fueron trasladados al Hospital Gumersindo Sayago tras una colisión entre un Toyota Yaris y una Honda Wave 110 cc en la esquina de Intendente García y Lisandro de la Torre.

Pasadas las 18:50 de hoy, se registró un siniestro vial en la intersección de calles Intendente García y Lisandro de la Torre, en barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz, donde colisionaron un automóvil Toyota Yaris y una motocicleta Honda Wave 110 cc.

Según se informó, el auto era conducido por una mujer de 71 años, mientras que en el rodado menor circulaba un joven de 23 años, acompañado por una mujer de 56. Por causas que se investigan, ambos vehículos impactaron en el sector mencionado.

En el lugar intervino el servicio de emergencias, que diagnosticó al conductor de la motocicleta traumatismo en la muñeca izquierda, mientras que su acompañante sufrió traumatismo en el miembro inferior derecho.

Ambos fueron trasladados al Hospital Gumersindo Sayago para una mejor valoración. Además, se procedió al secuestro de los vehículos, quedando todo a disposición del magistrado de turno.