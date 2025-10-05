Más de 200 vecinos participaron del 5K por Vos: una jornada solidaria y saludable en la costanera

Más de 220 personas participaron del 5K por Vos —“Sé parte de un cambio de hábito”—, una caminata/carrera participativa organizada por el Gimnasio Concepto en el Playón del Rally (costanera del lago San Roque). La inscripción fue gratuita y cada participante colaboró con un alimento no perecedero destinado al Refugio Nocturno Cura Brochero.

Villa Carlos Paz amaneció este sábado con una propuesta para moverse y ayudar: el 5K por Vos — “Sé parte de un cambio de hábito” reunió más de 220 personas en el Playón del Rally, con acreditación y entrada en calor desde las 9:00 y largada cerca de las las 10:30.

La actividad, organizada por Gimnasio Concepto, con el acompañamiento de la municipalidad de Villa Carlos Paz, La Segunda Seguros, la Mutual de Taxi y Le Mirage Village Club, recorrió un circuito de unos cinco kilómetros por la costanera peatonal hasta el monumento a Bustos y regresó al punto de partida; además de la participación vecinal, el objetivo solidario se cumplió porque cada asistente llevó un alimento no perecedero que será destinado al Refugio Nocturno Cura Brochero.

Una mañana con energía y comunidad

Hernán Tórtolo, responsable del Gimnasio Concepto, dijo que fue “una mañana hermosa, llena de energía y con mucha gente que se acercó para participar, caminar, trotar, compartir”, y añadió que esa era la idea: “movernos todos juntos por una buena causa.”

Solidaridad que superó expectativas

La inscripción fue gratuita, pero la convocatoria respondió con generosidad: “La verdad que nos sorprendió la cantidad de alimentos que se juntaron para el refugio, pero también la cantidad de gente que se acercó. Superó nuestras expectativas por completo. Ver a tantas familias, grupos de amigos, gente grande, todos colaborando con alegría, nos llena de satisfacción”, señaló Tórtolo. Entre los participantes hubo familias completas, adultos mayores y grupos de amigos que eligieron caminar o trotar según su ritmo.

Actividades para cuidar la salud y el bienestar

Durante la jornada se ofrecieron clases abiertas de yoga y stretching, espacios de quiropraxia gratuitos y asesoramiento médico a cargo de la cardióloga Celeste Rodríguez, especialista en medicina del deporte. Las empresas locales aportaron premios que se sortearon al cierre, alrededor del mediodía.

Sobre el propósito del encuentro, Tórtolo sostuvo que “queríamos demostrar que la actividad física también puede ser una forma de ayudar, de conectar con otros, de generar comunidad. Y lo logramos.”

Balance y continuidad

Para los organizadores, el resultado marca un punto de partida: “Esperamos que esto sea el inicio de un hábito: moverse, cuidarse y ayudar. La respuesta fue increíble, y ya estamos pensando en la próxima edición”, anticipó Tórtolo.

📍 El dato: El 5K por Vos fue una iniciativa impulsada por el Gimnasio Concepto (Solís 264) con apoyo de la comunidad deportiva de Villa Carlos Paz; la actividad se consolidó como una propuesta que combina vida saludable, encuentro social y compromiso solidario, en beneficio del Refugio Nocturno Cura Brochero.