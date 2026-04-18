Gimnasia venció a Estudiantes de Río Cuarto y se metió en zona de playoffs

Con un penal de Marcelo Torres, Gimnasia le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto este sábado en El Bosque, por la fecha 15 del Torneo Apertura, y quedó provisionalmente entre los puestos de clasificación en la Zona B.

Gimnasia derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto este sábado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, y consiguió un triunfo importante en la pelea por avanzar a la próxima instancia. El Lobo llegó a 20 puntos y se acomodó de manera provisoria en zona de playoffs de la Zona B.

La diferencia llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Marcelo Torres convirtió de penal el único gol de la tarde. El partido tuvo trámite parejo, sin expulsados, y terminó con un reparto equilibrado en varios rubros estadísticos, aunque Gimnasia fue el que logró capitalizar su momento.

En el desarrollo general, el equipo platense no mostró un dominio amplio, pero fue más eficaz en una tarde cerrada y supo sostener la ventaja hasta el final. Del otro lado, Estudiantes de Río Cuarto volvió a mostrar dificultades para convertir y sigue comprometido en el fondo de la tabla.

Con este resultado, Gimnasia quedó con 20 unidades tras 14 partidos, mientras que Estudiantes de Río Cuarto se mantuvo con 5 puntos y continúa en el último puesto de la Zona B.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará a Belgrano el domingo 26 a las 17.30, mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Rosario Central el viernes 24 a las 19.15.