Solicitan colaboración urgente para dar con el paradero de una joven de 20 años en Santa María de Punilla

La Departamental Punilla Norte inició un operativo para localizar a una joven de 20 años vista por última vez en la madrugada de este sábado en Santa María de Punilla. Se informó que podría desplazarse en una Renault Duster negra.

Desde las primeras horas de este sábado, autoridades policiales de la Departamental Punilla Norte activaron el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Nikita Electra Sierna, de 20 años, vista por última vez en la madrugada de hoy en la localidad de Santa María de Punilla.

Según lo indicado en la denuncia, existe la posibilidad de que la joven se desplace en un vehículo particular: una camioneta Renault Duster de color negra, dominio NPW-861.

Ante cualquier información que pueda contribuir a localizarla, se solicita comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o con los números de emergencia.