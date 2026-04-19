Villa Carlos Paz: secuestran dos motos conducidas por menores durante un control vehicular en pleno centro

Dos adolescentes de 15 y 17 años circulaban en motocicletas en barrio Centro y los rodados fueron secuestrados por infracción al artículo 104 del Código de Convivencia Ciudadana. Los menores fueron entregados a sus padres en el lugar del procedimiento.

Este sábado, alrededor de las 10:00, personal policial realizó un control vehicular en la intersección de Sabattini y Arturo Orgaz, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, donde procedió al secuestro de dos motocicletas conducidas por menores de edad.

Según se informó, ambos rodados fueron retenidos por infracción al artículo 104 del Código de Convivencia Ciudadana. Se trata de una Honda Falcón 400 cc de color gris, conducida por un menor de 15 años, y una Rouser NS160 de color blanco, al mando de un joven de 17 años.

En el lugar se dispuso el secuestro de ambas motocicletas por las faltas constatadas. Los adolescentes no fueron demorados y quedaron bajo responsabilidad de sus progenitores, a quienes fueron entregados en el mismo sitio del procedimiento.