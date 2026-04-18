Sábado estable en Villa Carlos Paz y domingo con tormentas muy probables desde la tarde

El SMN anticipa un sábado tranquilo en Villa Carlos Paz y Punilla, con máxima de 23° y apenas 0–10% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Para el domingo 19, en cambio, el panorama cambia: la chance de lluvias y tormentas sube con el correr de las horas y llega a 70–100% en la tarde, también con 23° de máxima.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca dos días bien distintos para Villa Carlos Paz. Este sábado 18 aparece como la jornada más firme del fin de semana, con cielo algo nublado, viento suave de 7–12 km/h y una temperatura que irá desde unos 18° hasta una máxima de 23°. En todo el día, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un rango muy bajo, de apenas 0–10%.

Para el domingo 19, en cambio, el escenario se vuelve más cambiante. La primera parte del día todavía arranca con una chance baja de lluvias (0–10%) y una temperatura cercana a 18°, con viento muy leve (0–2 km/h). Pero desde la mañana la probabilidad sube a 40–70%, y en la tarde se afirma con un rango de 70–100%, mientras el termómetro llega a una máxima de 23° y el viento aumenta a 23–31 km/h. Hacia la noche, la posibilidad de precipitaciones sigue alta, en torno a 40–70%, con valores alrededor de 16°.

Para tener en cuenta: el mejor momento del fin de semana se concentra en hoy, mientras que mañana convendrá mirar de cerca la evolución del tiempo, especialmente desde el mediodía en adelante, cuando el pronóstico ya muestra un escenario mucho más contundente.