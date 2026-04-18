Operativo interfuerzas en Punilla Norte: tres detenidos, 20 motos secuestradas y decomiso de marihuana

La Departamental Punilla Norte desplegó controles simultáneos en Cosquín y Capilla del Monte, con inspecciones en comercios y talleres, controles vehiculares y procedimientos que derivaron en detenciones por distintos delitos, secuestro de motocicletas y el decomiso de estupefacientes.

Durante la jornada de este miércoles y este viernes, la Departamental Punilla Norte encabezó un operativo de saturación y control bajo la modalidad “interfuerzas” en los ejidos urbanos de Cosquín y Capilla del Monte, con el objetivo de prevenir delitos, controlar la actividad en talleres mecánicos y comercios, y verificar la documentación de personas y vehículos en circulación.

En Cosquín, el saldo de los procedimientos fue la detención de tres personas: un hombre que registraba pedido de captura vigente por robo calificado, otro por impedimento de contacto y un tercero por resistencia a la autoridad. Además, se secuestraron siete motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

En Capilla del Monte, en tanto, se concretó el secuestro de 13 motocicletas. El operativo contó con la participación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó dos intervenciones positivas en las que se decomisaron 11,2 gramos de marihuana.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad interviniente, en el marco de los controles y procedimientos desarrollados en ambas localidades.