Santa María de Punilla: se enteró por redes que la buscaban y se presentó en la dependencia policial

La joven de 20 años que era buscada en Santa María de Punilla se presentó por sus propios medios en la dependencia policial local, luego de tomar conocimiento por redes sociales del pedido de paradero. La Fiscalía de Cosquín dispuso dejar sin efecto la búsqueda.

La joven de 20 años que era buscada en Santa María de Punilla se presentó este sábado por sus propios medios en la dependencia policial de la localidad, tras tomar conocimiento a través de las redes sociales de que se encontraba vigente un pedido de paradero.

Según se informó, una vez en la comisaría se procedió a realizar los trámites administrativos correspondientes.

Ante esta situación, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que intervenía en el caso, impartió las directivas para levantar formalmente el pedido de paradero y dar por finalizado el operativo de búsqueda que se había desplegado.