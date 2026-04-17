Córdoba pone primera: comienza el Rally Sudamericano en los caminos serranos

La competencia se disputa desde hoy y hasta el domingo en Mina Clavero, junto al Rally Argentino. Recorrerá más de 530 kilómetros y atravesará ocho localidades con 13 pruebas especiales. Se espera un fuerte impacto turístico y económico en todo el Valle de Traslasierra.

Córdoba vuelve a ubicarse desde hoy en el centro de la escena del automovilismo regional con el inicio del FIA Rally Sudamericano, que se corre hasta el domingo en Mina Clavero en conjunto con el Rally Argentino.

La prueba, correspondiente a la segunda fecha del calendario continental, propone un recorrido total de 534,44 kilómetros, de los cuales 175,54 serán tramos cronometrados, distribuidos en 13 pruebas especiales sobre los tradicionales caminos de tierra de la provincia.

Hace pocos días, el gobernador Martín Llaryora encabezó la presentación oficial del evento y puso en valor al rally como parte de la estrategia de impulso a la economía naranja, destacando su capacidad para generar empleo, atraer turismo y posicionar a Córdoba en la agenda internacional.

Desde la organización se destaca la participación de equipos y pilotos de distintos países de la región, lo que refuerza el carácter internacional del evento y su capacidad de convocatoria. A ello se suma la llegada de miles de visitantes, con alta ocupación en Mina Clavero y localidades cercanas.

Cronograma de competencia

La actividad oficial comienza hoy con el shakedown en el Burrodromo de Mina Clavero (1,74 km), previsto entre las 10:00 y las 13:00, mientras que a las 20:00 se realizará la tradicional rampa simbólica de largada frente al Casino.

Mañana sábado se disputará la etapa más exigente del rally, con siete tramos y más de 93 kilómetros cronometrados, incluyendo sectores emblemáticos como Tala Cañada – Río Jaime y El Mirador – Cuesta de San Luis.

El domingo será el cierre con seis pruebas especiales y 82,44 kilómetros, donde se destacan tramos como El Faro – San José y el Power Stage en Mina Clavero, que definirá la clasificación final.

La competencia concluirá alrededor de las 15:00 con el ingreso al parque cerrado y la posterior premiación.

Impacto turístico y movimiento económico

El rally vuelve a consolidarse como uno de los grandes eventos de la agenda provincial, con impacto directo en hotelería, gastronomía y servicios.

Este tipo de competencias forma parte de una política sostenida de impulso a grandes eventos deportivos y culturales.

Con fuerte arraigo en la cultura local y una convocatoria que trasciende fronteras, el rally vuelve a poner en marcha a Córdoba, combinando deporte, turismo y desarrollo económico en uno de los fines de semana más convocantes del año.