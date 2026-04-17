Amenazas de tiroteos en escuelas de Villa Carlos Paz: desplegaron seguridad y activaron protocolos mientras investigan el origen de los mensajes

La aparición de amenazas de tiroteos en varias instituciones de Villa Carlos Paz derivó en un refuerzo preventivo de seguridad y en la activación de protocolos en distintos establecimientos educativos. Las medidas se desplegaron para resguardar a estudiantes, docentes y personal, mientras continúan las denuncias y la investigación por el origen de los mensajes.

La preocupación por las amenazas de tiroteos en escuelas de Villa Carlos Paz derivó en las últimas horas en un despliegue preventivo de seguridad en distintos establecimientos, como parte de los protocolos activados tras la aparición de mensajes intimidatorios en baños y otros sectores escolares.

El objetivo inmediato de esas medidas es llevar tranquilidad a las comunidades educativas y garantizar el normal desarrollo de las actividades mientras se avanza con las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.

Entre las instituciones alcanzadas por esta situación aparecen los colegios Carande Carro, René Favaloro, el IPEM 316 Eva Duarte, la Escuela Sarmiento, la Margarita A. de Paz, el Bernardo D’Elia y el Instituto Cristo Obrero, donde se reportaron amenazas o mensajes de características similares en los últimos días.

En el caso del Instituto Parroquial Bernardo D’Elia, el equipo de conducción informó a las familias que aparecieron inscripciones anónimas en los baños estudiantiles con referencias a posibles ataques para este viernes 17 y el lunes 20 de abril. A partir de eso, se activaron los protocolos de seguridad, se realizó la denuncia ante la Unidad Judicial y se notificó al Ministerio de Educación.

Según lo comunicado por la institución, y por indicación de la cartera educativa, las clases no fueron suspendidas. A la par, el colegio pidió a las familias dialogar con sus hijos sobre la gravedad de este tipo de hechos y la necesidad de preservar la convivencia.

Un problema que también se repite en otras localidades

La situación no se limita a Villa Carlos Paz. También hubo episodios similares en Parque Síquiman, Cosquín y La Falda, dentro de una problemática que viene generando preocupación en distintos puntos de la provincia.

En ese marco regional se conoció que la Fiscalía Penal Juvenil de 4° turno imputó a dos adolescentes por el delito de amenaza agravada por anonimato, pero esa medida judicial corresponde a la investigación por los mensajes aparecidos en una escuela de La Falda, no a los casos registrados en Carlos Paz.

Además, la Policía de Córdoba realizó allanamientos y secuestró dispositivos electrónicos que ahora son peritados para intentar establecer el origen de las amenazas y determinar si existe algún tipo de conexión entre los distintos episodios detectados en la provincia.

Preocupación por el efecto contagio

Una de las hipótesis que se repite entre autoridades y especialistas es la de un posible efecto contagio, asociado a desafíos virales o a la reproducción de este tipo de mensajes entre adolescentes a través de redes sociales.

Más allá de cuál sea el origen puntual en cada caso, lo concreto es que en Villa Carlos Paz la sucesión de amenazas obligó a reforzar la vigilancia y a sostener medidas preventivas dentro y fuera de varias escuelas, en un intento por contener una situación que alteró la rutina cotidiana de alumnos, docentes y familias.