El rally se vive en las sierras: familias, amigos y una pasión que se comparte

Miles de espectadores acompañaron la jornada del sábado en los caminos de Traslasierra. Reposeras y mates fueron parte del ritual de quienes viven el rally como una verdadera fiesta.

El Rally Sudamericano FIA Codasur 2026 se puso en marcha este sábado en el valle de Traslasierra, con base en Mina Clavero, y continuará hasta el domingo, con un total de 13 pruebas especiales y más de 175 kilómetros cronometrados.

Desde temprano, los alrededores de los tramos comenzaron a poblarse de reposeras, conservadoras y banderas. En cada recta, el público fue encontrando su lugar para disfrutar del espectáculo, en un escenario natural que solo las sierras pueden ofrecer.

La jornada del sábado incluyó los tramos Tala Cañada–Río Jaime (09:15 y 13:47), El Cruce–Ambul (09:46 y 14:15), El Mirador–Cuesta de San Luis (10:24 y 14:53) y Nido del Águila–Aeródromo (16:37).

El piloto que dominó esta primera jornada fue el cordobés Federico “Coyote” Villagra, con un registro total de 1.01.12,9.

En Mina Clavero y en cada uno de los puntos del recorrido, el rally se convirtió en mucho más que una competencia: es una excusa para compartir, para reunirse y para sentir la adrenalina del paso de los autos a pocos metros.

El sonido de los motores irrumpiendo en el silencio serrano, el polvo elevándose tras cada pasada y los aplausos espontáneos del público construyen una atmósfera difícil de explicar. Niños con gorras de sus pilotos favoritos, familias siguiendo cada tramo por radio o celular y grupos de amigos que hicieron del día una verdadera salida.

Cronograma del domingo

El domingo seguirá la acción con los sectores El Faro–San José (08:33 y 12:47), Ciénaga de Allende–Mina Clavero (09:06 y 13:20) y Giulio Cesare–Mina Clavero (10:09 y 14:23).

El rally en Córdoba no solo se corre: se vive. Se arma con tiempo, se planifica el lugar, se comparte el mate y se espera ese instante en el que todo pasa en segundos, pero deja una emoción que dura mucho más que un solo día.

Con una gran convocatoria y un clima ideal, la jornada del sábado volvió a demostrar por qué la provincia es una de las grandes capitales del rally, donde el público no solo acompaña, sino que es protagonista.