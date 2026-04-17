Icho Cruz realizará una campaña gratuita de vacunación antirrábica en distintos puntos de la localidad

La propuesta se desarrollará los días martes 21 y jueves 23 de abril, con atención en cuatro sectores de Icho Cruz y aplicación por orden de llegada para perros y gatos.

La Municipalidad de Icho Cruz anunció una nueva campaña gratuita de vacunación antirrábica, con jornadas previstas en distintos puntos de la localidad para acercar este servicio de prevención a vecinos y vecinas.

Según se informó, la campaña se llevará a cabo el martes 21 de abril y el jueves 23 de abril, con atención en doble turno, de 9.30 a 13 y de 14 a 17.

El martes 21, la vacunación se realizará en la Plaza Central y en el Poli Solares. En tanto, el jueves 23 habrá puestos en Tanque Icho Cruz Sierras y en la esquina de Gualeguay y San José.

Desde el municipio recordaron que quienes asistan deben llevar a sus perros o gatos con correa y collar, y que en el caso de los perros de raza potencialmente peligrosa será obligatorio el uso de bozal.

La atención será por orden de llegada.

Con esta campaña, Icho Cruz busca reforzar la prevención sanitaria y promover el cuidado responsable de los animales de compañía en la localidad.