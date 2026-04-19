Villa Carlos Paz: aprehenden a un hombre por insultar y provocar a la Policía durante un control

Un hombre de 43 años fue aprehendido en el centro de la ciudad luego de acercarse a un control del Escuadrón Motorizado Enduro, gritar e insultar a los efectivos y mantener una conducta agresiva. Quedó a disposición de la Justicia por infracción al artículo 80 del Código de Convivencia Ciudadana.

Este sábado, alrededor de las 08:45, un hombre de 43 años fue aprehendido en la intersección de calles Sabattini y 9 de Julio, en pleno centro de Villa Carlos Paz, luego de protagonizar un incidente durante un control policial.

Según lo informado, efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro se encontraban realizando un operativo cuando el hombre se acercó gritando e insultando al personal e invitándolos a pelear. Los uniformados intentaron calmarlo, pero ante la persistencia de la conducta agresiva se procedió a su aprehensión.

El hombre quedó a disposición de la Justicia por supuesta infracción al artículo 80 del Código de Convivencia Ciudadana y fue trasladado a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.