La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba en primera clase con su familia y profundiza la pesquisa por enriquecimiento ilícito

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un nuevo dato: el fiscal Gerardo Pollicita corroboró que el funcionario viajó a Aruba junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, en vuelos de LATAM y en primera clase. El costo total de los pasajes fue de US$ 5.800 y el alojamiento aún sigue bajo averiguación judicial.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni incorporó en las últimas horas una confirmación relevante: la Justicia acreditó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos, en un tramo que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025. La información fue obtenida por el fiscal Gerardo Pollicita a partir de datos enviados por la aerolínea LATAM.

Según esos registros, cada pasaje costó US$ 1.450, lo que eleva el gasto del grupo familiar a US$ 5.800. La documentación también permitió reconstruir parte del recorrido, con escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña.

El punto que todavía sigue sin resolución es el del alojamiento. La fiscalía intenta determinar en qué hotel se hospedó la familia y cuánto representó ese gasto. Entre las hipótesis bajo análisis aparece un posible paso por el Tamarijn Aruba, un resort all inclusive cuyos valores, según las referencias incorporadas a la investigación periodística y judicial, rondarían los US$ 1.000 por noche por persona. Esa parte de la pesquisa sigue abierta.

La confirmación del viaje se da pocos días después de que el juez federal Ariel Lijo ordenara levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y de Angeletti, una medida pedida por la fiscalía para reconstruir ingresos, movimientos financieros, consumos con tarjeta y otras operaciones del matrimonio. La pesquisa también alcanza a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a ambos.

Con ese paquete de medidas, la Justicia busca establecer si los gastos detectados —entre ellos el viaje al Caribe— guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario. En paralelo, la causa sigue sumando testimonios y documentación para reconstruir el origen de distintos fondos que hoy están bajo análisis.