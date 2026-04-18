Aprehenden a un hombre que amenazó al personal del hospital Sayago y se enfrentó a la Policía

Un hombre de 29 años fue aprehendido en barrio Miguel Muñoz B luego de amenazar al personal del Hospital Gumersindo Sayago y resistirse al accionar policial. Fue trasladado a la Alcaidía local.

Este jueves, alrededor de las 23, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) fue comisionado por la Central de Comunicaciones a inmediaciones del Hospital Gumersindo Sayago, ubicado en la esquina de avenida Perón y Brasil, en barrio Miguel Muñoz B de Villa Carlos Paz, por la presencia de un hombre en estado de alteración.

Según se informó, al arribar al lugar los efectivos encontraron a un hombre de 29 años que se encontraba amenazando verbalmente al personal del centro de salud.

Al impartírsele directivas, el sujeto opuso resistencia y se tornó agresivo con el personal policial, intentando agredir a los uniformados. Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y posterior traslado a la Alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.