Carpa universitaria en Córdoba: rectores, docentes y exautoridades reclamaron fondos y denunciaron el incumplimiento de la ley

La Carpa por la Universidad y la Soberanía, instalada por ADIUC en la esquina de Obispo Trejo y Caseros, concentró este miércoles una intensa jornada de debate y visibilización de la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional. Por allí pasaron autoridades de la UNC, exrectores, dirigentes gremiales y referentes de la cultura y la academia, en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria.

La esquina de Obispo Trejo y Caseros, en la ciudad de Córdoba, se convirtió este miércoles en uno de los puntos centrales del reclamo universitario. Allí, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) montó la Carpa por la Universidad y la Soberanía, un espacio pensado para visibilizar el conflicto presupuestario y abrir una discusión pública sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales.

Durante toda la jornada pasaron por la carpa autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), exrectores, representantes gremiales y otras personalidades vinculadas al ámbito académico y cultural. Las intervenciones fueron parte de una transmisión especial en vivo del programa Tanta Trampa, emitida por la pantalla de los SRT, en la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Boretto: “El Gobierno no ha dispuesto de los fondos”

Uno de los momentos centrales fue la participación del rector Jhon Boretto, que llegó junto a la vicerrectora Mariela Marchisio y al exrector Hugo Juri. Allí, el actual titular de la UNC cuestionó abiertamente la falta de cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenan regularizar las partidas para las universidades.

“A pesar de la medida judicial, todavía el Gobierno no ha dispuesto de los fondos para las universidades nacionales”, señaló Boretto, al referirse al conflicto que atraviesa al sistema de educación superior.

El rector recordó además que la ley de financiamiento universitario fue ratificada por el Congreso con una mayoría agravada y subrayó que, aun así, el Ejecutivo no la está aplicando. Según planteó, las universidades recurrieron a la Justicia, obtuvieron fallos favorables, pero la situación sigue sin resolverse.

También hizo foco en el deterioro presupuestario acumulado y en particular en la cuestión salarial. Según detalló, docentes y no docentes perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo en los últimos 26 meses.

Juri vinculó el ajuste a una mirada ideológica del Gobierno sobre la educación. Además, planteó que el problema no impacta solo en el ámbito académico, sino también en la calidad institucional de la democracia, al tratarse de leyes vigentes que no se cumplen.

El reclamo salarial de ADIUC

Desde el gremio docente, la secretaria general Leticia Medina explicó que el retroceso salarial en estos dos años supera el 40% y afirmó que, para recuperar el poder de compra que tenían los ingresos en noviembre de 2023, haría falta una recomposición del 60%.

La dirigente sostuvo que ese reclamo forma parte de una discusión más amplia, en la que se exige la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario y una respuesta urgente frente al vaciamiento presupuestario.

Exrectores con críticas al Gobierno

La jornada también contó con la presencia de exrectores de la UNC como Francisco Tamarit y Carolina Scotto, que dejaron definiciones muy duras sobre la situación actual.

Tamarit consideró que no recuerda, desde la recuperación de la democracia, una vulneración tan abierta de una ley votada por el Congreso. A su entender, el incumplimiento de la norma de financiamiento sienta un precedente grave para el país.

Scotto, por su parte, advirtió sobre el agravamiento de una crisis que alcanza a todos los componentes del presupuesto universitario y señaló que distintos análisis ya ubican el recorte acumulado entre el 35% y el 45% en los primeros dos años de la actual gestión nacional.

Una jornada de visibilización antes de la marcha

La carpa funcionó así como un punto de encuentro, denuncia y debate, donde el reclamo por presupuesto se mezcló con una discusión más amplia sobre el lugar de la universidad pública, el salario docente y el respeto por las normas votadas en el Congreso.

En la antesala de una nueva movilización federal, el mensaje que se buscó instalar desde Córdoba fue claro: la universidad sigue en pie, pero atraviesa una crisis profunda que, según advierten sus autoridades, docentes y exrectores, no puede sostenerse mucho más sin una respuesta concreta del Gobierno nacional.