Villa Carlos Paz: una mujer de 80 años fue embestida por una moto y otra de 68 terminó herida en un choque

Una mujer de 80 años fue trasladada a la Clínica Punilla tras ser embestida por una motocicleta en avenida San Martín y Liniers. La víctima manifestó fuerte dolor en la pierna izquierda a la altura de la cadera.

Este jueves, alrededor de las 15:10, se registró un siniestro vial en la intersección de avenida San Martín y Liniers, en el centro de Villa Carlos Paz, donde una motocicleta embistió a una peatona que circulaba por el sector.

Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de una mujer de 80 años, quien manifestó un fuerte dolor en la pierna izquierda, a la altura de la cadera, producto del impacto.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias junto a Bomberos Voluntarios, quienes brindaron las primeras asistencias y dispusieron el traslado de la damnificada a la Clínica Punilla para una mejor evaluación. El hecho quedó a disposición del magistrado interviniente.

Choque entre un auto y una moto dejó una mujer de 68 años herida en barrio Miguel Muñoz

Este jueves, alrededor de las 17:50, se produjo otro accidente en barrio Miguel Muñoz, en la intersección de calles Miguel Cané y El Redentor, donde colisionaron una motocicleta Honda Biz y un utilitario Peugeot Partner conducido por un hombre de 48 años.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 68 años que se desplazaba en la motocicleta resultó lesionada. Personal de emergencias médicas la asistió en el lugar y diagnosticó traumatismo en el miembro superior izquierdo, disponiendo su traslado al Hospital Sayago para una mejor atención.

El procedimiento quedó a disposición de la autoridad interviniente.