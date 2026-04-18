Instituto cayó ante Estudiantes en Alta Córdoba y dejó pasar una chance importante

Con un gol de Brian Aguirre al inicio del segundo tiempo, Estudiantes de La Plata se impuso 1-0 sobre Instituto este sábado por la fecha 15 del Torneo Apertura. El triunfo le permitió al Pincha llegar a 27 puntos, mientras que la Gloria se quedó en 17 y perdió una chance importante en la pelea de su zona.

Estudiantes derrotó 1-0 a Instituto este sábado en el estadio Presidente Perón, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y se llevó tres puntos valiosos en un tramo decisivo de la fase regular. El equipo platense resolvió un partido apretado en Córdoba y sostuvo su buen momento en la competencia.

La diferencia llegó a los 51 minutos, cuando Brian Aguirre marcó el único gol de la tarde para la visita. No hubo expulsados, en un encuentro que tuvo pocas situaciones claras y varias amonestaciones, con Hernán Mastrángelo como árbitro.

En el desarrollo, Instituto tuvo más la pelota y terminó con mayor cantidad de remates, pero a Estudiantes le alcanzó con ser más efectivo y aprovechar su momento en el arranque del complemento. Después del gol, el Pincha defendió la ventaja y logró sostenerla hasta el cierre.

Con este resultado, Estudiantes alcanzó los 27 puntos, mientras que Instituto quedó con 17. Más allá de que todavía resta completarse la fecha, el triunfo dejó al conjunto platense bien posicionado en la pelea de la Zona A y complicó las aspiraciones de la Gloria en la recta final.

En la próxima fecha, Estudiantes recibirá a Talleres el sábado 25 a las 17.00, mientras que Instituto visitará a Newell’s el domingo 26 a las 17.30.