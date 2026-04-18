En Villa Carlos Paz, Luis Juez pidió cuidar la unidad opositora en la provincia y evitar peleas internas

El senador encabezó este viernes un encuentro del Frente Cívico en Villa Carlos Paz, en el inicio de una serie de reuniones territoriales en la provincia. Allí pidió redoblar el trabajo político, cuidar la alianza opositora y evitar disputas internas prematuras.

El Frente Cívico realizó este viernes en Villa Carlos Paz un encuentro político que marcó el inicio de una serie de reuniones previstas en distintas regiones y departamentos de Córdoba, con el objetivo de ordenar el trabajo territorial y fortalecer el armado opositor de cara al próximo escenario electoral.

La actividad tuvo como anfitrión al legislador departamental Walter Gispert, quien estuvo acompañado por el secretario de la Juventud, Germán Flaherty; el intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni; y el jefe del bloque de legisladores, Walter Nostrala, antes de la intervención del senador nacional Luis Juez.

En su mensaje de apertura, Gispert destacó la presencia de referentes de la mayoría de las localidades de Punilla, subrayó el potencial electoral del departamento y valoró también la participación de dirigentes de otras fuerzas políticas.

Al tomar la palabra, Juez planteó que el espacio tiene por delante “un año complejo y delicado” y advirtió sobre la necesidad de construir una estrategia política con anclaje territorial. “Cada territorio es distinto, cada realidad es distinta. Por eso tienen gran valor este tipo de reuniones que vamos a hacer, que serán muchas desde ahora, para pensar y reflexionar, los discursos vendrán cuando estemos de campaña”, señaló.

El senador también buscó enviar una señal hacia adentro de la oposición y sostuvo que no será un obstáculo para una eventual síntesis política más amplia. “No voy a ser yo un obstáculo para que termine el peronismo en Córdoba. No soy un vanidoso que dice: si no soy yo no es nadie”, afirmó.

En ese tramo, remarcó la necesidad de mantener diálogo con los distintos sectores opositores y evitar tensiones innecesarias. “No tenemos que pelearnos con nadie y hablar con todos para mantener y mejorar las relaciones que tenemos”, expresó, al tiempo que consideró que esta etapa requiere “seriedad y reserva”.

Reuniones territoriales y mensaje de unidad

Según explicó, el encuentro de Villa Carlos Paz forma parte de una primera ronda de 15 reuniones que el espacio prevé desarrollar en la provincia, algunas de carácter regional y otras departamental, para ordenar el trabajo político en función de realidades locales diversas.

“Nosotros tenemos socios con los que nos llevamos muy bien. Hemos acordado caminar juntos pero también tener muchas actividades como la de hoy, sin incomodar a nadie, pero nosotros necesitamos hablarle a nuestra gente hasta que tengamos una hoja de ruta con un panorama más claro”, sostuvo.

En otro de los pasajes centrales de su discurso, Juez ratificó el objetivo político del espacio: “Sabemos claramente que nuestro objetivo es trabajar para terminar con 30 años del peronismo en Córdoba”. Y agregó: “No nos peleamos con nadie. Podemos tener diferencias pero no nos peleamos con nadie. Si la oposición está unida el resultado está cantado y eso lo sabe el gobierno”.

Por último, el senador relativizó la discusión sobre candidaturas e internas y planteó que ese no debería ser hoy el eje de la oposición. “Hay quienes hablan de internas y puedo asegurarles que hoy ese no es el problema que tienen los cordobeses”, afirmó. En ese sentido, concluyó que la prioridad debe pasar por “ver cómo terminar con la corrupción de quienes nos gobiernan” y consideró que quién encabece ese proceso “es un tema absolutamente secundario”.

Con este encuentro en Villa Carlos Paz, el Frente Cívico puso en marcha una etapa de reuniones políticas con foco en el territorio, en un contexto en el que Luis Juez volvió a insistir en la necesidad de preservar la unidad opositora y construir una estrategia común para enfrentar al oficialismo provincial.