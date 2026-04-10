El tiempo en Villa Carlos Paz: viernes y domingo con buen tiempo, y un sábado con lluvias probables

El SMN anticipa un fin de semana con tiempo cambiante en Villa Carlos Paz y Punilla. Este viernes 10 se mantendrá estable, con máxima de 22° y 0% de precipitaciones. El sábado 11 aparece como el día más inestable, con probabilidades de lluvia de 40–70% en buena parte de la jornada. Para el domingo 12, en cambio, volverá el buen tiempo, con máxima de 24° y sin lluvias previstas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un esquema bastante claro para el cierre de la semana: un viernes agradable, un sábado con lluvias y tormentas por tramos, y un domingo que vuelve a perfilarse como el mejor día para actividades al aire libre.

Para este viernes 10, el panorama se mantiene firme de punta a punta. No se esperan precipitaciones (0%) durante la mañana, la tarde ni la noche. La temperatura arrancará cerca de 18°, subirá hasta una máxima de 22° y luego bajará hacia los 16°, con viento entre 13–22 km/h al comienzo y valores más suaves de 7–12 km/h hacia el resto del día.

El sábado 11 cambia bastante el escenario. La jornada arrancará con una probabilidad baja de precipitaciones (0–10%) y una temperatura cercana a 13°, pero desde la mañana la chance subirá a 40–70%. Ese mismo rango se mantendrá durante la tarde, cuando la temperatura alcanzará una máxima de 20°, y recién hacia la noche bajará a 10–40%. Será, claramente, el tramo más inestable del fin de semana.

Para el domingo 12, en cambio, el tiempo vuelve a ordenarse. El SMN marca 0% de precipitaciones tanto en la mañana como en la tarde/noche, con una temperatura que irá desde unos 13° hasta una máxima de 24°. El viento será leve a moderado, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

Para tener en cuenta: si se sostiene esta tendencia, el mejor panorama del fin de semana estará en el domingo 12. El tramo a mirar más de cerca será el sábado 11, por la probabilidad más alta de lluvias y tormentas.