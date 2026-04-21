Milei anunció una reforma electoral con eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y Ficha Limpia

El presidente Javier Milei anticipó este martes que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral que incluirá la eliminación de las PASO, modificaciones en el esquema de financiamiento de la política y la incorporación de Ficha Limpia para endurecer los requisitos de acceso a candidaturas. El anuncio fue realizado a través de redes sociales.

El presidente Javier Milei confirmó que el Poder Ejecutivo remitirá este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral con tres ejes principales: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia.

La definición fue comunicada por el propio mandatario en un mensaje publicado en X, donde sostuvo: “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”. En otro tramo del anuncio, también cuestionó el sistema actual al plantear que no se debe obligar a los argentinos a pagar internas partidarias.

Según trascendió, la iniciativa busca retomar dos discusiones que el oficialismo considera centrales: por un lado, eliminar las PASO; por otro, insistir con Ficha Limpia, una herramienta orientada a impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción, en un debate que ya tuvo tratamiento parlamentario en los últimos años.

El proyecto también incluirá modificaciones en el financiamiento electoral, con el objetivo de revisar el uso de recursos públicos en la actividad política. En la Casa Rosada ven esta reforma como una nueva etapa dentro de la agenda institucional que el Gobierno quiere impulsar en el Congreso.

MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO



ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

La ofensiva del oficialismo en materia electoral no parte de cero. El año pasado ya logró avanzar con la aprobación de la Boleta Única de Papel para elecciones nacionales, y ahora busca sumar una reforma más amplia sobre el sistema político.

Con el envío anunciado para este miércoles, la discusión volverá a quedar en manos del Parlamento, donde el oficialismo intentará reunir apoyos para una iniciativa que promete reabrir una de las disputas más sensibles del calendario político rumbo a 2027.