Talleres rescató un empate ante Estudiantes en La Plata

El Pincha y la T igualaron 0-0 este sábado en UNO, por la fecha 16 del Torneo Apertura, en un partido cerrado y con pocas situaciones claras. El punto dejó a Estudiantes como líder provisorio de la zona con 28 puntos y a Talleres en el cuarto puesto con 25.

Estudiantes y Talleres empataron 0-0 este sábado en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 16 del Torneo Apertura, en un cruce entre dos equipos que ya llegaron clasificados a los octavos de final. El reparto de puntos le sirvió más al conjunto platense, que cerró la jornada como puntero provisorio de la Zona A.

El partido tuvo un desarrollo parejo y sin demasiadas emociones. Estudiantes avisó de arranque con un remate de Adolfo Gaich contenido por Guido Herrera, mientras que Talleres respondió con un intento de Diego Valoyes y, ya en el segundo tiempo, volvió a inquietar con llegadas de Mateo Cáceres, Matías Galarza y José Luis Palomino. Del lado local, una de las más claras fue un disparo de Guido Carrillo que volvió a encontrar bien parado al arquero visitante.

En el balance general, fue un encuentro trabado, con mucha fricción y escasa precisión en los metros finales. Estudiantes intentó asumir el protagonismo en el complemento con los ingresos de Tiago Palacios, Brian Aguirre y Guido Carrillo, pero no logró quebrar a una Talleres ordenada, que también tuvo sus momentos para lastimar y terminó sumando un punto valioso fuera de Córdoba. No hubo expulsados.

Con este empate, Estudiantes quedó con 28 unidades y Talleres con 25, ambos todavía bien ubicados en la pelea de la Zona A. Además, el conjunto platense superó en la tabla a Boca y recuperó la cima del grupo.

En lo que viene por el torneo, Estudiantes visitará a Platense y Talleres a Unión, aunque en ambos casos la programación todavía no fue confirmada.