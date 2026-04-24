Smania defendió el acuerdo de unidad en el PJ de Carlos Paz: “Hemos actuado con coherencia política y responsabilidad institucional”

La dirigente, que finalmente secundará a Carlos Quaranta en la nueva conducción del PJ Villa Carlos Paz, sostuvo que el entendimiento alcanzado respondió a un criterio de “coherencia política y responsabilidad institucional”. También enmarcó la decisión en la línea impulsada por el gobernador Martín Llaryora para evitar internas en la provincia.

Tras el acuerdo que desactivó la interna del Partido Justicialista de Villa Carlos Paz, Libia Smania defendió la decisión de su sector de sumarse a una lista de unidad y planteó que, en el contexto actual, era necesario priorizar la cohesión partidaria por encima de la disputa interna.

La dirigente, que contaba con el respaldo de la senadora nacional Alejandra Vigo y que terminó integrándose a la conducción que encabezará el concejal Carlos Quaranta, sostuvo que el entendimiento alcanzado respondió a una definición política e institucional.

“A pesar de nuestra firme vocación de promover la renovación del Partido Justicialista, hemos actuado con coherencia política y responsabilidad institucional al acompañar al gobernador Martín Llaryora en la construcción de un acuerdo amplio e inclusivo, que represente a la totalidad de los sectores”, expresó.

De este modo, Smania se pronunció públicamente después de que quedara sellado el acuerdo que evitó la elección interna prevista para el próximo 3 de mayo, en uno de los pocos circuitos de la provincia donde todavía no se había logrado cerrar una conducción consensuada.

La definición se terminó de ordenar en sintonía con la línea que venía bajando Llaryora, en su carácter de titular del PJ Córdoba, orientada a alcanzar listas de unidad en todos los circuitos partidarios, en un escenario político y social poco favorable para una confrontación interna.

Como resultado de ese entendimiento, Quaranta será el próximo presidente del PJ Villa Carlos Paz, mientras que Smania lo acompañará en la nueva conducción. Además, el actual titular partidario, Omar Trejo, será el representante uninominal de la ciudad ante el circuito departamental de Punilla.

En sus declaraciones, Smania remarcó además que la etapa abierta exige “madurez política, diálogo constructivo y generosidad”, al considerar que la unidad partidaria debe ser un pilar para seguir impulsando el desarrollo de la provincia.

Finalmente, la dirigente reafirmó su compromiso de trabajar por “un Partido Justicialista cohesionado y fortalecido”, orientado por un proyecto común que ponga en el centro “a la ciudadanía, el progreso provincial y el bienestar futuro de todos los cordobeses”.