Villa Carlos Paz: desde mayo suben tasas municipales, agua, cloacas, taxis, remises y transporte urbano

El bloque de Carlos Paz Unido avaló este jueves, sobre tablas, una resolución del Organismo Fiscal que actualiza desde mayo distintos tributos y servicios municipales. Se trata del primero de los dos incrementos semiautomáticos previstos para este año. El próximo está programado para septiembre.

El oficialismo aprobó este jueves en soledad, en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, una resolución del Organismo Fiscal que determina nuevos aumentos en tasas y servicios municipales a partir de mayo.

La iniciativa fue tratada sobre tablas y obtuvo únicamente los siete votos del bloque de Carlos Paz Unido, sin acompañamiento de la oposición.

Según se informó, se trata del primero de los dos incrementos semiautomáticos previstos para este año. El segundo ajuste está previsto para septiembre.

La concejala oficialista Raquel Merlino actuó como miembro informante para fundamentar la actualización. Fuera de esa exposición, no hubo otras intervenciones durante el tratamiento.

El esquema aprobado contempla subas en distintos rubros. En cloacas, el aumento será del 7,55%; en agua gestionada por la Municipalidad y la Cooperativa San Roque, del 6,39%; en agua en bloque, del 12,04%; y en tasas municipales, del 11,57%.

También se actualizarán las tarifas de taxis y remises, ambos con un incremento del 11,57%. En el caso de los taxis, la bajada de bandera pasará a $ 2.368 en la tarifa básica y a $ 1.894 en la tarifa alternativa, mientras que la ficha cada cien metros costará $ 145 en la tarifa básica y $ 116 en la alternativa. Para los remises, la bajada de bandera se fijó en $ 2.596 y la ficha cada cien metros en $ 147.

En tanto, el boleto del transporte urbano subirá de $ 1.497 a $ 1.670.

El tratamiento volvió a poner en discusión el mecanismo utilizado por la gestión del intendente Esteban Avilés para aplicar este tipo de actualizaciones. Es que, desde 2024 el gobierno viene avanzando con una interpretación que evita el procedimiento que, de acuerdo con la Carta Orgánica Municipal, debería incluir doble lectura en el Concejo y audiencia pública, una instancia prevista para que los vecinos puedan expresar su posición ante los incrementos.

Con esta aprobación, el municipio volverá a aplicar ajustes en tributos y servicios sin ese esquema de participación ciudadana, en una decisión que impactará desde mayo en distintos costos para vecinos, comerciantes y usuarios del sistema de transporte.