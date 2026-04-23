Quaranta encabezará el PJ de Villa Carlos Paz tras un acuerdo de unidad que desactivó la interna

Después de varios intentos fallidos, el peronismo de Villa Carlos Paz logró cerrar una lista de unidad y evitó la interna partidaria que estaba prevista para el 3 de mayo. El acuerdo consagra al concejal Carlos Quaranta como próximo presidente del PJ local, con Libia Smania en la vicepresidencia y Omar Trejo como representante uninominal al circuito de Punilla.

El Partido Justicialista de Villa Carlos Paz alcanzó finalmente un acuerdo de unidad y desactivó la interna partidaria que estaba prevista para el próximo 3 de mayo, en uno de los pocos circuitos de la provincia donde todavía no se había logrado cerrar una conducción consensuada.

La definición se da en sintonía con la línea impulsada por el gobernador Martín Llaryora, en su carácter de titular del PJ Córdoba, que venía planteando la necesidad de hacer un esfuerzo político para acordar listas de unidad en todos los circuitos, en un contexto social poco propicio para una disputa interna.

En Villa Carlos Paz, la conducción local del peronismo aparecía trabada entre dos espacios que habían manifestado su decisión de competir. Por un lado, el Movimiento de Unidad Peronista, referenciado en la presidenta del PJ Punilla, Mariana Caserio, impulsaba la candidatura del concejal Carlos Quaranta. Por el otro, con respaldo de la senadora nacional Alejandra Vigo, se posicionaba Libia Smania.

Tras varios intentos sin acuerdo, la negociación se destrabó en las últimas horas. Según trascendió, una reunión realizada el martes había dejado en claro las condiciones planteadas por el sector alineado con Caserio para cerrar la unidad: sostener la presidencia del partido local y asegurarse la mayoría de los consejeros, con 13 de los 25 lugares.

En ese momento no hubo entendimiento, pero este jueves el espacio de Smania terminó aceptando esas condiciones y quedó sellado el acuerdo político que evita la elección interna.

De este modo, Carlos Quaranta será el próximo presidente del PJ Villa Carlos Paz, mientras que Libia Smania, actual directora de Gabinete Interministerial de Políticas de Género en la provincia, lo secundará en la nueva conducción.

Como parte del entendimiento, además, el actual presidente del partido, Omar Trejo, será el representante uninominal de Villa Carlos Paz ante el circuito departamental de Punilla.

La resolución del conflicto interno le permite al peronismo local mostrar una foto de unidad en un escenario que hasta hace pocas horas parecía encaminado a una disputa electoral, y deja a Quaranta al frente de una nueva etapa en la conducción partidaria de la ciudad.