Detuvieron en Villa Carlos Paz a un hombre con pedido de captura por una causa de violencia de género en Buenos Aires

Un hombre de 51 años fue aprehendido en barrio Sol y Lago durante un control policial, al constatarse que registraba un pedido de detención vigente solicitado por una fiscalía especializada en violencia de género de la provincia de Buenos Aires.

Este jueves, minutos antes de las 21, personal policial que patrullaba barrio Sol y Lago de Villa Carlos Paz procedió al control de un hombre de 51 años en la vía pública, en la intersección de avenida Illia y calle Artigas.

Al chequear sus datos en el sistema, se constató que el individuo registraba un pedido de detención vigente en el marco de una causa de violencia de género, requerido por la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Alcaldía local, quedando a disposición de la Justicia interviniente.