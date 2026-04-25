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Cuesta Blanca dijo presente en el CAT Women Summit sobre liderazgo femenino en turismo

La presidenta comunal Ana Gaitán asistió este viernes a una nueva edición del encuentro internacional realizado en el Centro de Convenciones Córdoba, junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto y el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que la presidenta comunal Ana Gaitán participó este viernes por la mañana de un nuevo capítulo del CAT Women Summit, desarrollado en el Centro de Convenciones Córdoba, en la ciudad de Córdoba.

Del encuentro también formaron parte la vicegobernadora Myrian Prunotto y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Según se indicó, se trata de un evento internacional orientado a compartir experiencias y seguir impulsando una agenda vinculada a una mayor participación y liderazgo de las mujeres dentro de la industria turística.

Desde la comuna señalaron que este tipo de espacios permiten intercambiar miradas y sumar herramientas en torno a uno de los sectores estratégicos para la región.

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