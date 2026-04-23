La COOPI abrió su nueva oficina en Cuesta Blanca y sumó un punto de atención para vecinos

El nuevo espacio de la Cooperativa Integral Regional funciona en Rubén Darío 595 y permitirá a vecinos y vecinas de la localidad realizar trámites y consultas vinculadas al servicio de agua sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El pasado lunes quedó oficialmente inaugurada la oficina de la Cooperativa Integral Regional en Cuesta Blanca. El espacio, que ya se encontraba operativo desde hace algunas semanas, fue presentado formalmente en un acto con autoridades locales y de la cooperativa.

Estuvieron presentes la presidenta comunal Ana Gaitán, el director General de la comuna, Américo Nicoletti, y el tesorero Osvaldo Giordano. Por parte de la COOPI estuvieron el presidente Adolfo Mena y el gerente General Rodolfo Frizza, junto a trabajadores y trabajadoras.

La oficina está ubicada en Rubén Darío 595, a metros del histórico puente que une a la localidad. Se trata de un espacio de la Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA) que fue completamente restaurado, manteniendo su estructura original.

La COOPI celebró un contrato de comodato gratuito con la entidad. Como contraprestación, asumió la responsabilidad de abastecimiento de agua al hotel y se incorporó al sistema integral de agua de la comuna al barrio que anteriormente se abastecía desde FUVA.

La apertura de esta nueva oficina le permitirá a vecinos y vecinas realizar trámites administrativos y consultas vinculadas al servicio de agua sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

En diálogo con VillaNos Radio, Nicoletti remarcó que la nueva oficina responde a una demanda concreta de la comunidad: “Va a beneficiar mucho a los residentes de Cuesta Blanca porque les va a facilitar los trámites y les va a permitir ese asesoramiento necesario sin tener que ir, por ejemplo, a Carlos Paz o San Antonio”.

El funcionario también valoró el estado del espacio inaugurado: “Es un esfuerzo que ha hecho la cooperativa, han acondicionado muy bien el local. Lo hemos podido observar, se ve muy lindo y ya está instalado en Cuesta Blanca para beneficio de los usuarios”.

Balance del servicio de agua

Consultado sobre la prestación del servicio, el funcionario realizó un balance positivo desde la firma del contrato de concesión. “Se ha podido obtener muchos beneficios, inclusive se ha logrado la elaboración del plan director, que prevé la ampliación de la red, el reemplazo de cañerías y medidores que están obsoletos”, explicó.

Además, destacó el desempeño de la COOPI durante la última temporada de verano, especialmente en momentos críticos: “Hemos detectado que ha sido muy importante la presencia continua de la cooperativa, inclusive en épocas de crisis como el faltante de agua en enero. La COOPI, con su infraestructura, hizo que esto no pasara a mayores en Cuesta Blanca”.

En cuanto a los próximos pasos, Nicoletti indicó que la comuna trabaja en un enfoque integral del saneamiento. “Por delante está toda la estructura que prevé el saneamiento de la cuenca, que no solo involucra el agua, sino también cloacas, residuos sólidos, protección contra incendios y áreas naturales”, detalló.

En ese sentido, consideró clave el rol de la cooperativa: “Seguramente encontraremos en la COOPI el aliado técnico idóneo para llevar adelante muchas de estas acciones”.

¿Dónde queda?

La nueva oficina de la COOPI en Cuesta Blanca está ubicada en Rubén Darío 595, a metros del puente de ingreso.

Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 13:00.

También podés comunicarte para trámites y reclamos al 3541 523 545.

O, ante urgencias, cuentan con guardia las 24 horas en el 3541 319 052.

Fuente: VillaNos Radio