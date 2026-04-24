Ana Gaitán acompañó la avant-première de “Emilia Nada”, filmada en Cuesta Blanca

La presidenta comunal Ana Gaitán asistió en Villa Carlos Paz a la avant-première de “Emilia Nada”, una producción de cine independiente entre Argentina y Países Bajos rodada en distintos puntos y playas de Cuesta Blanca.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este jueves por la tarde de la presentación y proyección del cortometraje “Emilia Nada”, en una función realizada en la Sala de Cine Shopping WO de Villa Carlos Paz.

La película fue presentada en formato de avant-première y cuenta con producción de Aldana Duhalde, Jan-Willem Bult y Germán Zechin.

Se trata de un cortometraje de cine independiente internacional, realizado entre Argentina y Países Bajos, que fue filmado en diferentes puntos y playas de Cuesta Blanca.

La obra está protagonizada por una niña de 8 años y propone una historia en la que la relación con el río y el paisaje serrano ocupa un lugar central.

Desde la comuna destacaron la realización de esta producción audiovisual en la localidad, en una propuesta que toma como escenario espacios naturales característicos de Cuesta Blanca.