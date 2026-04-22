Más de 160 intendentes cordobeses reclamaron al PAMI por deudas y problemas en la atención de jubilados

Jefes comunales de distintos puntos de la provincia presentaron este miércoles un documento ante la obra social nacional para exigir el pago de prestaciones adeudadas y advertir sobre el impacto que la falta de fondos está generando en hospitales municipales, farmacias y sistemas de traslado. El planteo también pide una mesa de trabajo institucional para buscar una salida al conflicto.

Más de 160 intendentes y jefes comunales de Córdoba formalizaron este miércoles un reclamo ante el PAMI por la falta de pagos vinculados a prestaciones de salud brindadas en los últimos meses. La presentación fue ingresada por mesa de entradas de la obra social y expresa la preocupación de los municipios por el costo que vienen absorbiendo para sostener la atención de adultos mayores en hospitales y centros sanitarios locales.

Según plantearon los firmantes, muchas comunas están utilizando fondos propios para cubrir servicios que deberían ser afrontados por el PAMI, en un contexto que, aseguran, está provocando sobrecarga en el sistema sanitario y dificultades crecientes para garantizar una respuesta adecuada a los afiliados.

El documento también advierte sobre problemas en el sistema de traslados en ambulancia. Los intendentes sostienen que existen fallas operativas por parte de las empresas contratadas y que, frente a esas deficiencias, los municipios terminan absorbiendo gastos extraordinarios para asegurar derivaciones y continuidad de atención.

Otro de los ejes del reclamo apunta a las demoras en los pagos a farmacias y al deterioro general de las prestaciones. En ese marco, los jefes comunales pidieron un esquema de cancelación previsible y la apertura de una mesa de trabajo institucional que permita ordenar la situación y destrabar el conflicto.

La presentación lleva firmas de intendentes y jefes comunales de múltiples regiones de la provincia, incluidos municipios y comunas de Punilla, el interior profundo y ciudades de mayor peso territorial, en una señal de amplitud política y geográfica del reclamo.