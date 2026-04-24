Motociclista murió tras chocar contra un caballo en la Ruta 38, a la altura de San Esteban

Un hombre de 52 años falleció este jueves por la noche luego de colisionar con un equino sobre la calzada en el kilómetro 75 de la Ruta Nacional 38, en jurisdicción de San Esteban. Policía Judicial trabajó en el lugar y la Fiscalía de Cosquín interviene en la investigación.

Este jueves, alrededor de las 20:15, se registró un siniestro vial fatal en el kilómetro 75 de la Ruta Nacional 38, en jurisdicción de la localidad de San Esteban.

Al arribar al lugar, el personal policial comisionado encontró a un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica y, a pocos metros, una motocicleta Honda CRF 250.

Según las primeras precisiones, el conductor —un hombre de 52 años, con domicilio en Córdoba capital— colisionó de manera frontal contra un caballo que se encontraba sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, el motociclista perdió la vida. El animal también quedó sin signos vitales sobre la banquina.

Personal de emergencias arribó al sitio y constató el fallecimiento del conductor. En el lugar trabajó Policía Judicial y el hecho quedó bajo investigación con intervención de la Fiscalía de Cosquín.