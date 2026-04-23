La confianza del consumidor cayó 5,7% en abril y acumuló tres meses seguidos en baja

El índice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió por tercer mes consecutivo, quedó en su nivel más bajo desde 2024 y mostró un deterioro más fuerte en los hogares de menores ingresos y en la predisposición a comprar bienes durables e inmuebles.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró en abril una caída del 5,7% respecto de marzo y sumó así su tercer descenso mensual consecutivo, de acuerdo con el relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Con este resultado, el indicador se ubicó en 39,64 puntos, su nivel más bajo desde julio de 2024.

En la comparación interanual, la baja fue del 10,12% y, si se toma como referencia el pico alcanzado en enero de 2025, el retroceso acumulado llega al 16,33%.

El deterioro se observó en todas las regiones, aunque con distinta intensidad. La caída más marcada se verificó en el Interior, con un descenso del 10,57%. Detrás quedaron la Ciudad de Buenos Aires, con una baja del 6,69%, y el Gran Buenos Aires, con un retroceso del 1,53%.

La segmentación por ingresos mostró además una brecha marcada. En los hogares de menores ingresos, el ICC se derrumbó 12,60% en el mes, mientras que entre los sectores de ingresos altos la baja fue mucho más moderada, del 1,80%.

Por componentes, todos los subíndices terminaron en terreno negativo. La mayor contracción se dio en Bienes Durables e Inmuebles, con una caída del 9,51%, seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%) y Situación Personal (-3,96%).

El informe también mostró un empeoramiento tanto en la evaluación del presente como en la mirada hacia adelante. Las Condiciones Presentes bajaron 9,03%, mientras que las Expectativas Futuras retrocedieron 3,30%, una señal de que el deterioro no se limita al bolsillo actual de los hogares sino que también alcanza la percepción sobre los próximos meses.