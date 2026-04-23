San Antonio de Arredondo fortalece su infraestructura vial con gestión y trabajo conjunto

El municipio continúa con tareas de mantenimiento vial en distintos sectores de la localidad y destacó un acuerdo con la cantera Verdol, en Jarillas, para sumar material árido destinado a la mejora de las calles.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó que continúa desarrollando un plan de contingencia para el mantenimiento de calles, con el objetivo de sostener la transitabilidad en distintos puntos de la localidad, especialmente tras el impacto de la temporada de lluvias.

Según se indicó, el operativo se lleva adelante a partir de un trabajo articulado que busca optimizar recursos y dar respuesta a las necesidades planteadas por vecinos y vecinas.

En ese marco, el municipio concretó un acuerdo comercial con la cantera Verdol, ubicada en Jarillas, mediante el cual la firma aporta material árido para la mejora de calles.

Desde el gobierno local señalaron que este convenio contempla un esquema de compensación que permite fortalecer las acciones municipales sin afectar de manera directa las finanzas de la comuna.

Las tareas, agregaron, se sostienen con recursos humanos, técnicos y económicos del propio municipio, en un contexto marcado por el aumento de costos operativos, entre ellos el combustible necesario para el funcionamiento de la maquinaria.

Con este esquema de trabajo, San Antonio de Arredondo apuntó a reforzar el mantenimiento de la infraestructura vial y a garantizar mejores condiciones de conectividad en todo el ejido.