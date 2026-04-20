Milei profundiza su gira en Israel con gestos políticos, anuncios bilaterales y una escena inesperada en la previa del Día de la Independencia

Hasta este lunes, Javier Milei ya dejó en su visita a Israel una agenda cargada de gestos simbólicos, definiciones geopolíticas y anuncios concretos. El Presidente comenzó la gira este domingo con una visita al Muro de los Lamentos, luego se reunió con Benjamín Netanyahu, anunció vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, firmó los llamados Acuerdos de Isaac y sumó una imagen de fuerte repercusión al cantar “Libre” durante un ensayo de la ceremonia oficial por el Día de la Independencia israelí.

Javier Milei inició el domingo su tercera visita oficial a Israel, en una gira que se extenderá hasta el 22 de abril y que arrancó en Jerusalén con una visita al Muro de los Lamentos junto al embajador argentino Axel Wahnish. Esa primera imagen volvió a mostrar el peso simbólico y religioso que el mandatario le asigna al vínculo con el Estado israelí.

Después de esa escala inicial, Milei mantuvo una reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu, con quien reafirmó el alineamiento político de la Argentina con Israel en medio de la tensión regional. En esa misma jornada ambos gobiernos anunciaron además la futura apertura de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, prevista para noviembre, y presentaron los Acuerdos de Isaac, una iniciativa orientada a profundizar la cooperación en seguridad, innovación, comercio y lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo.

En ese marco, el Presidente también reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, una definición política que volvió a aparecer como parte central del mensaje diplomático que llevó a Israel. La postura refuerza una línea de política exterior que Milei viene sosteniendo desde el comienzo de su gestión y que en esta gira quedó otra vez explicitada.

Uno de los episodios más comentados del viaje se produjo horas después de la reunión con Netanyahu, cuando Milei cantó “Libre”, de Nino Bravo, durante un ensayo en la pregrabación de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel, en el Monte Herzl. La escena se viralizó rápidamente y le dio a la visita una postal fuera del protocolo clásico, aunque integrada a la agenda oficial de la gira.

Ya este lunes por la mañana en la Argentina, la agenda sumó otro hecho relevante: Milei recibió un Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan, donde además volvió a pronunciarse en respaldo de Israel. Para el resto del día estaban previstos un encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog y una visita a la Yeshivá Hebron, donde también iba a ser distinguido.

Así, el primer tramo del viaje dejó tres planos bien definidos: una secuencia de fuerte contenido simbólico desde el arribo a Jerusalén, decisiones concretas como los vuelos directos y los acuerdos bilaterales, y una señal política nítida de cercanía con el gobierno de Netanyahu en un escenario internacional especialmente sensible.