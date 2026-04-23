Villa Carlos Paz: detienen a un hombre tras intentar robar en una ferretería

Un hombre de 44 años fue aprehendido este jueves al mediodía en Villa Carlos Paz, acusado de intentar sustraer una máquina de la Ferretería Argentina. Fue localizado a pocas cuadras tras un operativo cerrojo.

Este jueves, minutos antes del mediodía, personal policial fue comisionado a la Ferretería Argentina, ubicada en la esquina de calles Irán y San Martín, en barrio Sol y Lago de Villa Carlos Paz, por un hecho de tentativa de robo.

Al arribar al comercio, los efectivos se entrevistaron con el encargado, quien manifestó que un hombre había ingresado al local e intentó sustraer una máquina. Con los datos y descripciones aportadas, la Policía montó un operativo cerrojo en el sector.

El procedimiento permitió localizar y aprehender al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Se trata de un hombre de 44 años, quien fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.