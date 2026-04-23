Tiempo fresco pero estable en Villa Carlos Paz: jueves con 18° y viernes más agradable, con máxima de 20°

El SMN anticipa dos jornadas mayormente estables en Villa Carlos Paz y Punilla. Este jueves 23 se espera una máxima de 18°, con apenas chances mínimas de precipitaciones. Para este viernes 24, el tiempo seguirá firme, con momentos de sol, una máxima de 20° y muy baja probabilidad de lluvia.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un panorama tranquilo para las próximas 48 horas, con ambiente fresco por la mañana y tardes más agradables.

Para hoy, jueves 23, la jornada se moverá dentro de un esquema estable, con cielo algo nublado y una probabilidad de precipitaciones muy baja, siempre en torno a 0–10%. La temperatura arrancará cerca de 11°, subirá hasta una máxima de 18° por la tarde y cerrará el día con valores alrededor de 14°. El viento se mantendrá suave, entre 7 y 12 km/h.

El viernes 24 seguirá en la misma línea, aunque con una tarde un poco más templada y algo más de sol. El día comenzará con unos 11° y chance mínima de precipitaciones (0–10%), mientras que hacia la mañana el SMN ya marca 0%. En la tarde, la temperatura llegará a una máxima de 20°, con viento de 13–22 km/h, y hacia la noche volverá una probabilidad muy baja (0–10%), con registros cercanos a 15°.

Para tener en cuenta: más que un escenario de inestabilidad, lo que aparece para hoy y mañana es un tramo de tiempo firme, con algo de nubosidad variable y mañanas frescas.