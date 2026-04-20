Cosquín: activan protocolo de búsqueda para localizar a una mujer de 31 años desaparecida el 16 de abril

La Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple N° 2 solicita colaboración para localizar a una mujer de 31 años vista por última vez el 16 de abril en la zona céntrica de Cosquín.

La Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple N° 2 de Cosquín solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Melisa Ayelén Baigorria, de 31 años, quien se habría ausentado de su domicilio en la ciudad de Cosquín.

Según la información oficial, fue vista por última vez el 16 de abril de 2026 en la zona céntrica de esa ciudad. Se indicó que es de contextura mediana, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene pelo oscuro ondulado y largo hasta la cintura, tez blanca y ojos negros.

Al momento de ser vista por última vez, vestía una pollera blanca con bordados y un poncho marrón.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse con la Unidad Judicial Móvil de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985 / 453556 / 452199 / 453909 / 452293 (internos 56801 / 56802 / 56803), con la Comisaría de Cosquín al 3541-458160, o con la dependencia policial o judicial más cercana.