En el cumpleaños de Samuel Tobares, su familia realizará un homenaje y pedido de justicia: “Fue un crimen de odio”

La familia de Samuel Tobares realizará este viernes un homenaje y reclamo de justicia en Villa Parque Síquiman, al cumplirse lo que habría sido su cumpleaños número 35. Insisten en el cambio de carátula de la causa y denuncian que el joven fue víctima de violencia policial y discriminación.

“Samu amaba la vida”, repite una y otra vez Abigail Tobares y, en sus palabras, transmite el dolor de toda una familia y su comunidad, que aún no sale de la conmoción por el asesinato de Samuel Tobares, ocurrido el 23 de noviembre de 2025.

Samuel cumpliría este viernes 35 años. Y en lugar de poder celebrar con él un año más de vida, la familia está convocando a un homenaje y reclamo de justicia. El punto de encuentro será a las 16:30 en la garita de Villa Parque Síquiman, donde fue asesinado a golpes por la Policía de la Provincia de Córdoba.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la agrupación “Compartiendo Semillas” y combinará feria de artesanías e intercambio de semillas.

“Invitamos a todos este 24 de abril, que es el cumpleaños de Samuel. Lamentablemente no lo vamos a poder festejar con él presente, pero queremos agradecerle a esta agrupación que nos acompaña y nos hace ver, desde otro punto de vista, el hacerlo presente”, expresó Abigail Tobares, hermana de la víctima, en diálogo con VillaNos Radio.

Recordemos que por su crimen hay dos policías imputados: el sargento Guillermo Serafín Arce y el oficial Franco Sebastián Romero, que están detenidos en la cárcel de Bouwer.

Sobre ellos pesa la acusación de “homicidio preterintencional” —cuando se quiere causar un daño, pero no la muerte—. La familia de Samuel viene reclamando el cambio de carátula y exige que se lo tipifique como un crimen de odio.

“Seguimos pidiendo que se cambie la carátula a homicidio calificado, porque, por lo que nos dicen los testigos y las pruebas que están en la causa, vemos que claramente no ha sido preterintencional”, afirmó Abigail.

En ese sentido, remarcó que existen elementos que evidencian un accionar violento y prolongado de los policías. “Más de 15 minutos, como dicen los testigos, estuvieron golpeando y agrediendo, siendo que ellos tendrían que estar capacitados; no puede ser sin intención”, sostuvo. Además, la familia denuncia que hubo discriminación por la orientación sexual de Samuel, lo que refuerza el pedido de que el hecho sea considerado un crimen de odio.

“Consideramos que hubo abuso de autoridad, tanto físico como verbal. Cuando digo verbal me refiero a la discriminación que sufrió mi hermano. Con Samu hubo abuso de autoridad y fue un crimen de odio”, agregó.

Otro de los puntos que genera dudas es el accionar policial tras el hecho, particularmente en relación con el pedido de asistencia médica. “Necesitamos saber la verdad de lo que pasó, si realmente llamaron a la ambulancia, si hicieron el protocolo como corresponde”, indicó Abigail, quien cuestionó inconsistencias en los horarios y procedimientos.

A cinco meses del crimen, la familia asegura no haber tenido diálogo directo reciente con el fiscal, aunque sí a través de sus abogados. “El expediente es muy amplio y estamos agradecidos por el trabajo que se hizo, pero hay puntos que no cierran y antes de que llegue el juicio necesitamos respuestas”, señaló.

El impacto del caso también ha sido profundo en el entorno familiar. “Hoy en día nosotros tenemos que estar pasando por esta situación, que es horrible. Hay días que no nos podemos levantar. Parte de mi familia ya empezó tratamientos psicológicos”, relató.

Respecto de la jornada del viernes, Abigail destacó el acompañamiento de la comunidad y de la organización convocante. “Han estado firmes desde un principio, nos han tenido paciencia y nos acompañan en un día que va a ser muy duro”, dijo.

La actividad incluirá expresiones artísticas, música y la posibilidad de avanzar con la realización de un mural en el lugar del hecho. “Va a ser un momento para recordar a Samuel, acompañarnos como familia y seguir concientizando de que no tiene que pasar más esto”, concluyó.

La convocatoria permanece abierta a toda la comunidad, en una jornada que busca mantener viva la memoria de Samuel Tobares y reforzar el reclamo de justicia.

Fuente: VillaNos Radio