Milei confirmó que buscará la reelección en 2027: “No solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro”

El presidente afirmó en una entrevista que volverá a presentarse si considera que su gestión cumplió los objetivos. La definición llegó en medio de una nueva ofensiva oficial sobre la agenda política y electoral.

Javier Milei confirmó este jueves que buscará competir por un nuevo mandato presidencial en 2027. Lo hizo durante una entrevista en el canal de YouTube Neura, donde sostuvo que su intención es volver a presentarse una vez concluido su actual período de gobierno.

“No solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, expresó el mandatario al ser consultado sobre su futuro político. Con esa definición, dejó explícita por primera vez su decisión de ir por la reelección en los próximos comicios presidenciales.

La confirmación se conoció en una semana en la que el Gobierno avanzó además con una reforma electoral. El proyecto impulsado por el Ejecutivo contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y restricciones para candidaturas de personas condenadas, en una iniciativa que ya fue girada al Congreso.

En la misma entrevista, Milei también ratificó que acompañará al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su exposición ante el Congreso el próximo miércoles, en otra señal de respaldo político en un contexto de alta tensión legislativa.

La declaración sobre una eventual candidatura en 2027 suma un nuevo elemento al escenario político nacional, cuando todavía falta más de un año para las elecciones legislativas de medio término y el oficialismo busca reposicionarse con una agenda de reformas institucionales.